Statement-Look in Los Angeles: Lily Collins überrascht mit Short-Bob auf dem roten Teppich

1 In Hellblau und mit kinnlanger Frisur: Lily Collins auf dem roten Teppich in Los Angeles. Foto: imago/UPI Photo

Lily Collins überrascht mit einer Typveränderung. Und die kann sich absolut sehen lassen: Zur "MaXXXine"-Premiere in Los Angeles hat sie ihre kurze Frisur das erste Mal ausgeführt.











Lily Collins (35) hat mit ihrem haarigen Abschied Ernst gemacht: In ihrem letzten Instagram-Post kündigte die Schauspielerin einen "Good(bye) hair day" an, dazu teilte sie zwei Fotos mit langer, brünetter Mähne. Auf dem roten Teppich zeigt sich der "Emily in Paris"-Star in Los Angeles nun mit einem völlig neuen Look samt High-Fashion-Outfit.