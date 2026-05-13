Nach einem Notfalleingriff am Darm liegt Sängerin Bonnie Tyler schwer krank, aber stabil in einem Krankenhaus im portugiesischen Faro. Die Ärzte gehen laut einem Sprecher von einer vollständigen Genesung aus.
Bonnie Tyler (74) kämpft sich zurück. Die walisische Rocksängerin liegt nach einem Notfalleingriff am Darm schwer krank, aber in stabilem Zustand in einem Krankenhaus im portugiesischen Faro. Das geht aus einer Erklärung hervor, die am 12. Mai auf der offiziellen Website der Künstlerin veröffentlicht wurde. Tylers Sprecher bestätigte der "BBC": Die behandelnden Ärzte seien zuversichtlich, dass die 74-Jährige vollständig genesen werde.