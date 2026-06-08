Einen Tag nach seinem erneuten Zusammenbruch auf dem Spielfeld hat sich Christian Eriksen jetzt auch persönlich zu Wort gemeldet. Auf Instagram bestätigt der Däne, dass sein implantierter Defibrillator auslöste. Die Lage sei allerdings eine andere als bei seinem Herzstillstand 2021.
Der dänische Fußballstar Christian Eriksen (34) hat sich nach seinem erneuten Zusammenbruch auf dem Platz zu Wort gemeldet. Dabei gab er zumindest vorsichtig Entwarnung. "Ich möchte alle wissen lassen, dass es mir gut geht und dass ich zu Hause bei meiner Familie bin", schrieb der Profi des VfL Wolfsburg am Montagabend auf Instagram. Einen Tag zuvor war der dänische Nationalspieler im Testspiel der Dänen gegen die Ukraine in Odense plötzlich zu Boden gesunken, nachdem er sich an die Brust fasste.