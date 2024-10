1 Justin Timberlake ist gerade auf seiner "Forget Tomorrow World Tour". Foto: Featureflash Photo Agency/Shutterstock.com

Absage in letzter Minute: Justin Timberlake hat sein Konzert in New Jersey kurz vor Beginn auf unbestimmte Zeit verschoben. Als Grund nannte er eine Verletzung.











In letzter Minute hat Justin Timberlake (43) am Dienstag (8. Oktober) ein Konzert abgesagt. Auf Instagram richtete sich der Superstar offenbar kurz vor Beginn der Show in Newark im US-Bundesstaat New Jersey an seine Fans. Er habe eine Verletzung, die ihn von dem Auftritt abhalte.