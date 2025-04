Statement auf Instagram: Reality-TV-Star Chris Broy bestätigt Trennung

Chris Broy (35) hat die Trennung von seiner Freundin Bella (22) bestätigt. In mehreren Storys auf seinem Instagram-Account gibt der Reality-TV-Star jetzt bekannt, dass er und seine Partnerin von nun an getrennte Wege gehen. "Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass es einfach nicht mehr weitergeht", so Broy.

"Ich konnte das nicht mehr erfüllen, was man sich vorgestellt hat, und es war am Ende dann doch zu wenig, was ich geben konnte", zeigt sich der 35-Jährige geknickt. Aus seiner Wohnung in Köln ist seine Ex offenbar schon ausgezogen - er sei bereits bei ihr in Duisburg gewesen, um ihr "die letzte Sachen" zu bringen, "die noch bei mir in der Wohnung waren".

Auch Bella selbst meldet sich auf ihrem Profil zu Wort und betont, dass zwischen dem Ex-Paar kein böses Blut herrsche. "Ich bitte darum, es zu respektieren, dass ich nichts an Gründen nennen werde, da es unsere Sache ist. Keiner ist fremdgegangen, und wir hassen uns auch nicht", stellt die 22-Jährige klar.

Ihre Beziehung begann rasant

Nach rund eineinhalb Jahren Freundschaft wurde aus Broy und seiner mittlerweile Ex-Partnerin ein Paar. Ihre Beziehung hatten sie im Oktober vergangenen Jahres öffentlich gemacht. Was folgte, war ein Liebes-Schnelldurchlauf: Nur zwei Monate später zog die 22-Jährige bei Broy ein. Zuvor hatten sich beide ein Partnertattoo stechen lassen - sein Handgelenk zierte fortan ihr Name, sie ließ sich ein "C" hinter das Ohr tätowieren. "Ein Tattoo hab ich auch noch. Muss jetzt mal gucken, was ich damit mache", erklärt Broy nun aber gegenüber der "Bild"-Zeitung.

Auch das Liebesleben seiner Ex Eva Benetatou sorgt für Trubel

Für Chris Broy ist es die erste öffentlich bekannte Trennung seit dem Liebes-Aus mit seiner Ex-Verlobten Evanthia "Eva" Benetatou (33), der Mutter seines Sohnes. Die beiden waren von 2019 bis 2021 ein Paar. Auch diese sorgt derzeit für Schlagzeilen - allerdings wegen der Trennung eines anderen Paares.

Im Februar dieses Jahres hatte Samira Yavuz (31) die Trennung von ihrem Ehemann Serkan (32) bekannt gegeben. Der ebenfalls aus dem Reality-TV bekannte 32-Jährige soll laut Yavuz mehrere "Vertrauensbrüche" begangen und sie betrogen haben, so Yavuz in ihrem Podcast "Badass statt Sad Ass" (exklusiv auf Podimo). Namen nannte Yavuz bis dato nicht - doch nun gab Benetatou zu, im vergangenen Jahr einen Seitensprung mit dem zweifachen Vater gehabt zu haben. "Ja, es gab einen einmaligen Moment zwischen Serkan und mir", so die 33-Jährige auf ihrem Instagram-Profil.