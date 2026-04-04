Vor wenigen Wochen ist Actionstar Chuck Norris gestorben. Seine Familie warnt nun eindringlich vor KI-generierten Videos und Posts im Netz, die falsche Informationen über die Umstände seines Todes verbreiten.
Die Familie von Chuck Norris hat Fans eindringlich davor gewarnt, KI-generierte Videos und Posts zu verbreiten, die seit dem Tod des Actionstars im Internet die Runde machen. In einem Statement, das am 1. April auf dem Instagram-Account des verstorbenen Schauspielers veröffentlicht wurde, erklärten seine Angehörigen laut "Variety": "Wir sind uns bewusst, dass seit Chucks Tod eine Reihe von KI-generierten Videos und Posts im Umlauf sind, die falsche und irreführende Informationen über die Umstände seines Todes, seine Krankengeschichte und Personen enthalten, die bei seinem Tod anwesend waren."