Vor wenigen Wochen ist Actionstar Chuck Norris gestorben. Seine Familie warnt nun eindringlich vor KI-generierten Videos und Posts im Netz, die falsche Informationen über die Umstände seines Todes verbreiten.

Die Familie von Chuck Norris hat Fans eindringlich davor gewarnt, KI-generierte Videos und Posts zu verbreiten, die seit dem Tod des Actionstars im Internet die Runde machen. In einem Statement, das am 1. April auf dem Instagram-Account des verstorbenen Schauspielers veröffentlicht wurde, erklärten seine Angehörigen laut "Variety": "Wir sind uns bewusst, dass seit Chucks Tod eine Reihe von KI-generierten Videos und Posts im Umlauf sind, die falsche und irreführende Informationen über die Umstände seines Todes, seine Krankengeschichte und Personen enthalten, die bei seinem Tod anwesend waren."

Chuck Norris war am 19. März im Alter von 86 Jahren in Hawaii gestorben. Einen Tag nach seinem Tod hatte das seine Familie über Instagram bestätigt. "Es erfüllt unsere Herzen mit Trauer, dass unsere Familie den plötzlichen Tod unseres geliebten Chuck Norris am gestrigen Morgen mitteilen muss", hieß es in dem Statement. Er sei bei seinem Tod von seiner Familie umgeben gewesen und in Frieden gegangen.

Klare Botschaft: Nur offiziellen Quellen vertrauen

In ihrer jüngsten Stellungnahme stellte die Familie klar, dass sämtliche kursierenden Behauptungen frei erfunden seien. "Diese Behauptungen sind völlig unwahr. Dazu gehören erfundene Berichte über frühere medizinische Probleme sowie falsche Darstellungen familiärer Beziehungen." Die Familie des Verstorbenen bat dessen Fans: "Wir möchten Sie bitten, keine Informationen zu glauben oder zu teilen, sofern diese nicht direkt von der Norris-Familie oder einem offiziellen Vertreter der Familie stammen."

Zu den im Umlauf gebrachten Fälschungen zählte laut des US-Magazins auch ein Bild, das angeblich Hollywood-Größen wie Jackie Chan, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Bruce Willis und Mel Gibson vor einem mit einer amerikanischen Flagge bedeckten Sarg zeigt.