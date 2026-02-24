State of the Union: Darauf sollte man Trumps Rede an die Nation achten

Mit Spannung wird die Rede zur Lage der Nation von US-Präsident Donald Trump erwartet. Ein Überblick, was wichtig werden könnte.
Washington - Bilanz, Vision, Agenda: US-Präsident Donald Trump will in an diesem Dienstagabend (21.00 Uhr Ortszeit, 03.00 Uhr am Mittwoch MEZ) vor dem US-Parlament seine mit Spannung erwartete Ansprache halten. In der State of the Union (Rede zur Lage der Nation) wagen Präsidenten alljährlich auch einen Ausblick, wohin die Vereinigten Staaten ihrer Ansicht nach hinsteuern. Ein Überblick, was bei der Rede des Republikaners im 250. Jahr des Bestehens der USA wichtig werden könnte: