Ein Ferienhaus in Starzach fängt aus bislang unbekannter Ursache Feuer. Darin wohnt eine 85 Jahre alte Frau. Die Nachbarn alarmieren die Feuerwehr.











– Bei dem Brand eines Ferienhauses in Starzach (Landkreis Tübingen) ist ein Schaden von rund 180.000 Euro entstanden. Das Gebäude geriet am Samstagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache in Vollbrand, wie die Polizei mitteilte. Nachbarn hatten demnach Rauch festgestellt und die Einsatzkräfte alarmiert.

Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen und verhindern, dass sich das Feuer auf benachbarte Gebäude ausbreitete. Die 85 Jahre alte Bewohnerin konnte das Haus rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Das Gebäude ist unbewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.