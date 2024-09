1 Baden-Württemberg hat weniger Neuunternehmer als im vergangenen Jahr. (Symbolbild) Foto: Leif Piechowski/Leif Piechowski

Der Mut zur Selbstständigkeit ist zurückgegangen. Es gibt auch weniger Übernahmen von Betrieben in Baden-Württemberg. Besonders bei Kleinbetrieben ist das spürbar.











Link kopiert



In der ersten Jahreshälfte von 2024 sind weniger neue Unternehmen in Baden-Württemberg gegründet worden. Es gingen rund 40.000 Gewerbebetriebe an den Start, was im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr einem Rückgang der Neugründungen um 2,3 Prozent entspricht. Das teilt das Statistische Landesamt in Fellbach mit.