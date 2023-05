8 In der Containerbäckerei in Kinshasa werden täglich mehr als 3000 Brote gebacken.Fotos: Lichtgut/Julian Rettig (1), privat Foto:

Simon Zimmermann aus Gerlingen engagiert sich für die Menschen im Kongo: Er baute eine Bäckerei in einem Container. Nun startet der 34-Jährige als Unternehmer durch, seitdem er auf die Idee kam, für die Backstuben Solarstrom zu nutzen.









Gerlingen/Kinshasa - Gerlingen/Kinshasa - Im Januar ist es heiß in Kinshasa, der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo. Die Temperaturen liegen bei rund 30 Grad. Der Staat mit dem tropischen Klima gehört trotz der vielen Rohstoffe zu den ärmsten Ländern der Welt. Viele Menschen hungern, leben in Slums, ohne Kanalisation, ohne Job. Doch sie seien sehr bildungswillig, sagt Simon Zimmermann. Der Gerlinger (34) war kürzlich wieder im Kongo, wo er sich seit Jahren engagiert. Mit Backwaren schafft er Bildung und Arbeitsplätze. So erfolgreich, dass er jetzt ein Start-up gegründet hat: Solarbakery entwickelt, produziert und vermarktet Bäckereien in Containern, die komplett mit Sonnenenergie betrieben werden. Simon Zimmermann nennt sein Unternehmen „Herzensprojekt“.