Starttermin wahrscheinlich 2029: Netflix-Hit KPop Demon Hunters bekommt einen zweiten Teil

"KPop Demon Hunters" brach auf Netflix sämtliche Rekorde und ist bislang der erfolgreichste Film des Streamingdienstes. Eine Fortsetzung soll sich jetzt bereits in der Entwicklung befinden und 2029 veröffentlicht werden.
"KPop Demon Hunters" ist der Überraschungshit des Jahres. Auf Netflix verzeichnete der Animationsfilm über 300 Millionen Aufrufe und brach damit sämtliche Rekorde. Das Musical ist somit offiziell der bislang erfolgreichste Netflix-Film. Darüber hinaus entwickelte sich der Song "Golden" zu einem der Sommerhits, der lange zahlreiche Charts anführte.