Starttermin wahrscheinlich 2029: Netflix-Hit KPop Demon Hunters bekommt einen zweiten Teil

"KPop Demon Hunters" brach auf Netflix sämtliche Rekorde und ist bislang der erfolgreichste Film des Streamingdienstes. Eine Fortsetzung soll sich jetzt bereits in der Entwicklung befinden und 2029 veröffentlicht werden.

"KPop Demon Hunters" ist der Überraschungshit des Jahres. Auf Netflix verzeichnete der Animationsfilm über 300 Millionen Aufrufe und brach damit sämtliche Rekorde. Das Musical ist somit offiziell der bislang erfolgreichste Netflix-Film. Darüber hinaus entwickelte sich der Song "Golden" zu einem der Sommerhits, der lange zahlreiche Charts anführte.

Jetzt soll der Erfolg wiederholt werden: Netflix und Sony haben die Pläne zwar noch nicht offiziell bestätigt, doch einem Bericht des Branchendienstes "Varietey" zufolge soll sich eine Fortsetzung bereits in der Entwicklung befinden. Fans des Films müssen sich jedoch gedulden, denn "KPop Demon Hunters 2" soll erst 2029 veröffentlicht werden.

Netflix-Film lief auch in den Kinos

"KPop Demon Hunters" ist ein Fantasy-Film und erzählt die Geschichte einer fiktiven K-Pop-Girlgroup, die die Welt mit ihrer Musik vor Dämonen beschützt.

Ende August wurde das Musical in den US-amerikanischen Kinos gezeigt und spielte in nur zwei Tagen 19 Millionen Dollar ein. In Deutschland wurde im Kino eine Sing-Along-Fassung gezeigt. Details über die Handlung der Fortsetzung wurden nicht bekannt gegeben.