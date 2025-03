Starttermin und Kandidaten bekannt: Dating-Format Ex on the Beach: Auch Calvin Kleinen im April dabei

Im April startet die sechste Staffel von "Ex on the Beach". Diesmal ist auch Reality-King Calvin Kleinen dabei, der seinen Bruder Marvin mitbringt. Eine weitere Neuerung: Erstmals nehmen auch bereits bestehende Paare an der Dating-Show teil.

Der Reality-Frühling auf RTL+ wird heiß und konfliktreich: Ab dem 28. April suchen wieder flirtwillige Singles ihr Liebesglück in der Datingshow "Ex on the Beach" - und treffen dabei unverhofft auf ihre Verflossenen. Die sechste Staffel der beliebten Realityshow sorgt für maximales Gefühlschaos am Strand von Mexiko.

Der Reality-König kehrt zurück

Die Neuigkeit, auf die viele Fans gewartet haben: Calvin Kleinen (32), bekannt für seine zahlreichen Auftritte in verschiedenen Formaten, ist in der Show dabei. Mit viel Reality-TV-Erfahrung ist er laut "RTL" "DER Reality-King" - und bringt diesmal familiäre Verstärkung mit. Sein Bruder Marvin (30) wird ebenfalls Teil des Casts sein, wobei die Brüder auf ihre gemeinsamen Ex-Partnerinnen, der Reality-erfahrenen Franzi (30) und Reality-Neuling Marta (24) treffen werden.

Wer Calvin Kleinen aus Formaten wie "Temptation Island", "Are You The One?", "#CoupleChallenge", "Are You The One? - Reality Stars in Love", "Promis unter Palmen", "Swipe Match Love" oder von "Calvin am Goldstrand" kennt, weiß, dass der Partykönig für gute Stimmung sorgt - und gleichzeitig für reichlich Drama.

Neue Dynamik durch Paar-Teilnahme

Eine spannende Neuerung in dieser Staffel: Zum ersten Mal nehmen auch bereits bestehende Paare an der Show teil. Diese müssen sich Ex-Partnern stellen und herausfinden, ob ihre Beziehung diese ultimative Konfrontation mit der Vergangenheit übersteht oder ob sie ihre Zukunftspläne kurzerhand über den Haufen werfen.

Mit dabei sind die Paare Nastasia "Nastia" (24) und Tobias (26), die sich bei "Take Me Out" kennenlernten, sowie Vivien "Vivi" Tzouvaras und Moumen "Mo" Kam Naksh, die durch "Temptation Island" bekannt wurden. Können diese Beziehungen den Versuchungen und dem Aufeinandertreffen mit Ex-Partnern standhalten?

Viele Realitystars im Cast

Insgesamt 18 brandneue Folgen erwarten die Zuschauerinnen und Zuschauer beim Dating-Format. Neben den Kleinen-Brüdern und den teilnehmenden Paaren sind weitere bekannte Gesichter aus der Reality-TV-Welt dabei. So gehören unter anderem Shakira (26, "Bachelor", "Bachelor in Paradise" etc.), Marc-Robin (29, "Temptation Island", "Prominent Getrennt") und Marlisa (29, "Prominent Getrennt", "Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel") zu den Kandidatinnen und Kandidaten, die ihre Liebe am Strand suchen - und möglicherweise auf unerwünschte Überraschungen stoßen werden.

Besonders spannend dürfte das Wiedersehen zwischen Jennifer (27) und Marvin Kleinen werden. Die beiden kennen sich bereits aus "Are You The One? - Reality Stars in Love", und nun treffen sie in der Villa erneut aufeinander. Wird ihre Liebe neu entflammt oder gibt es Rachegelüste?

Die Bewohner der luxuriösen Villa in Mexiko sollten sich jedenfalls nicht zu sehr in Sicherheit wiegen, denn das gefürchtete "Terror Tablet" entscheidet darüber, wessen Ex als Nächstes in die Villa einzieht. Wer die vorherigen Staffeln verpasst hat, kann diese jederzeit auf RTL+ nachholen. Ab dem 28. April kommt dann jeden Montag eine neue Folge der aktuellen Staffel auf den Streamingdienst.