Startschuss fällt am 9. Mai: Eishockey-WM 2025: Wo gibt es die deutschen Spiele zu sehen?

Vom 9. bis 25. Mai findet in Schweden (Stockholm) und Dänemark (Herning) die Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren statt. Neben den beiden Gastgebern gehört auch Deutschland und Titelverteidiger Tschechien zu den insgesamt 16 teilnehmenden Nationen. Wer alle Spiele des deutschen Nationalteams sehen möchte, hat dafür gleich mehrere kostenlose Anlaufstellen zur Auswahl.

Im TV können Eishockey-Fans auf ProSieben sämtliche Partien mit deutscher Beteiligung verfolgen. So auch via Streamingplattform Joyn oder auf ran.de. Bei allen drei Alternativen sind zudem zwei Viertelfinalspiele sowie die beiden Halbfinals und das Endspiel zu sehen. Auf Joyn, ran.de und ProSieben Maxx finden sich noch weitere ausgewählte Matches. Wer alle WM-Spiele live verfolgen möchte, kann sich an den Streaming-Anbieter Sportdeutschland.TV halten, der weiterführende Übertragungsrechte sein Eigen nennt.

Lesen Sie auch

Deutschland ist erst am zweiten Turniertag im Einsatz, am 10. Mai trifft das Team von Bundestrainer Harold Kreis (66) auf Ungarn. Um 16:20 Uhr geht es los, die Live-Übertragung beginnt bereits um 15:45 Uhr. Ein gutes Los, bislang konnte Deutschland jedes von insgesamt sieben Aufeinandertreffen mit Ungarn für sich entscheiden.

Die weiteren Termine mit deutscher Beteiligung

Am 11. Mai steigt das Spiel Deutschland vs. Kasachstan, am 13. Mai geht es gegen Norwegen und am 15. Mai gegen die Schweiz, erstes Bully ist jeweils um 16:20 Uhr. Schon um 12:20 Uhr beginnt das Spiel gegen die USA am 17. Mai, Titelverteidiger Tschechien wartet am 19. Mai dann wieder um 16:20 Uhr. Zum Abschluss von Gruppe B geht es am 20. Mai um 20:20 Uhr gegen Gastgeber Dänemark.

Sebastian Schwele (49) und Ex-Profi Rick Goldmann (49) kommentieren, Moderator Matthias Killing (45) wird von Reporter Christoph "Icke" Dommisch (38) und Eishockey-Legende Uwe Krupp (59) unterstützt.