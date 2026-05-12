Zum 79. Mal steigen ab dem 12. Mai die Filmfestspiele von Cannes. In und außer Konkurrenz um die Goldene Palme wird das Event wieder zahlreiche Weltstars an die Côte d'Azur locken.
Die 79. Internationalen Filmfestspiele von Cannes unter der Leitung von Festivalpräsidentin Iris Knobloch stehen bevor. Vom 12. bis 23. Mai versammeln sich an der malerischen Côte d'Azur Filmschaffende aus aller Welt, um ihre neuesten Werke vorzustellen und/oder sie ins Rennen um die Goldene Palme zu schicken. Auch in diesem Jahr lockt das Großevent wieder namhafte Stars nach Frankreich - nicht nur, um Filme zu präsentieren, sondern auch, um sie zu bewerten.