Die nächste MCU-Serie steht in den Startlöchern. "Wonder Man" wirft einen Blick hinter die Kulissen Hollywoods, wo ein Superhelden-Film entstehen soll.
Mit "Wonder Man" startet am 28. Januar die erste Live-Action-Serie der Marvel Studios seit "Ironheart" aus dem vergangenen Sommer auf Disney+. Die Miniserie dreht sich um die beiden Schauspieler Simon Williams (Yahya Abdul-Mateen II, 39) und Trevor Slattery (Ben Kingsley, 82), die in Hollywood versuchen, ihre Traumrolle zu ergattern. Und auch Superkräfte spielen in der ungewöhnlichen Marvel-Serie eine Rolle.