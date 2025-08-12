Startphase im neuen Amt: Kulturausschuss-Chef kritisiert Weimers 100-Tage-Bilanz

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat seiner Berufung im Mai viele Initiativen und Debatten angestoßen. Der Grünen-Politiker Sven Lehmann findet das Ergebnis jedoch ungenügend.
Berlin - Der Vorsitzende des Kulturausschusses im Bundestag, Sven Lehmann, zieht eine kritische Bilanz der ersten 100 Tage von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. "Kulturstaatsminister Weimer war in seinen ersten 100 Tagen im Amt medial sehr präsent, leider aber meistens als Kulturkämpfer und deutlich zu wenig als Anwalt der Kulturschaffenden", sagte der Grünen-Politiker der "Berliner Morgenpost". Weimer müsse "beweisen, dass er nicht nur Debatten lostreten, sondern auch liefern kann".