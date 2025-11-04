Zu Weihnachten 2026, also in rund einem Jahr, wird nach derzeitigem Plan "Avengers: Doomsday" in den deutschen Kinos starten. Die Dreharbeiten zum 39. Eintrag ins Marvel Cinematic Universe sind auch bereits abgeschlossen - und vereinen einen beeindruckenden Cast bestehend aus alten Marvel-Helden wie Chris Hemsworth' Thor, Sebastian Stans Winter Soldier oder Paul Rudds Ant-Man und verhältnismäßig neuen Gesichtern im MCU wie den Fantastic Four um Pedro Pascals Reed Richards oder "Barbie"-Star Simu Liu (36). Der hatte 2021 in "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" als Hauptfigur Shang-Chi sein Marvel-Debüt gefeiert. In einem Interview mit "Collider" schwärmte der Mime jetzt von den Dreharbeiten zum neuen "Avengers"-Film.

"Avengers"-Dreh löste bei Simu Liu "Hochstapler-Syndrom" aus "Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel verrate", setzte Liu an, um zu enthüllen, dass es bei den Dreharbeiten zu "Avengers: Doomsday" Tage gegeben hätte, "an denen das Basislager voll war und man etwa 20, 30 Leute gleichzeitig am Set gesehen hat". Solch einen riesigen Cast voller bekannter Marvel-Recken versammelt zu erleben, sei "wirklich überwältigend" gewesen und habe bei Liu auch eine Art "Hochstapler-Syndrom" ausgelöst.

Viele seiner Marvel-Co-Stars, zu denen etwa auch Rückkehrer Robert Downey Jr. (60) oder die "X-Men"-Stars Patrick Stewart (85) und Ian McKellen (86) gehören, seien "unglaubliche Menschen", deren Werke Liu entweder seit seiner Kindheit kenne oder generell sehr bewundere. "Zu sehen, wie sie alle Strumpfhosen und Spandex anziehen und in dieser wunderschönen Sandkiste spielen, fühlte sich wie eine Liebeserklärung an Superheldenfilme im Allgemeinen an", fügte er hinzu.

Ohnehin hofft der Marvel-Star darauf, dass der neue "Avengers"-Teil möglicherweise eine neue Liebe für das Superhelden-Genre im Publikum entfachen könnte. "Ich weiß, dass die Welt in letzter Zeit ziemlich zynisch geworden ist, aber ich finde es wirklich wichtig zu wissen, wo Superhelden ihren Ursprung haben und wo diese Comics entstanden sind", so Liu. "Sie waren eine große Inspiration für Außenseiter, Sonderlinge und Nerds. Sie waren so erfolgreich, weil sie wirklich die Idee vermittelten, dass man, egal wer man ist und woher man kommt, Heldentum in sich selbst finden kann."