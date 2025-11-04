Marvel-Star Simu Liu schwärmt in den höchsten Tönen von seinen Co-Stars bei "Avengers: Doomsday", deren Arbeit vor der Kamera er "sehr bewundert".
Zu Weihnachten 2026, also in rund einem Jahr, wird nach derzeitigem Plan "Avengers: Doomsday" in den deutschen Kinos starten. Die Dreharbeiten zum 39. Eintrag ins Marvel Cinematic Universe sind auch bereits abgeschlossen - und vereinen einen beeindruckenden Cast bestehend aus alten Marvel-Helden wie Chris Hemsworth' Thor, Sebastian Stans Winter Soldier oder Paul Rudds Ant-Man und verhältnismäßig neuen Gesichtern im MCU wie den Fantastic Four um Pedro Pascals Reed Richards oder "Barbie"-Star Simu Liu (36). Der hatte 2021 in "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" als Hauptfigur Shang-Chi sein Marvel-Debüt gefeiert. In einem Interview mit "Collider" schwärmte der Mime jetzt von den Dreharbeiten zum neuen "Avengers"-Film.