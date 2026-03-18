Mit Peter Parker alias Spider-Man kehrt einer der beliebtesten Marvel-Helden von allen auf die große Kinoleinwand zurück. Im ersten Trailer zu "Brand New Day" leidet Spidey allerdings unter Depressionen.
Sony und die Marvel Studios haben den ersten Trailer zu "Spider-Man: Brand New Day" veröffentlicht. Der Superhelden-Film schließt an die Ereignisse aus "Spider-Man: No Way Home" von 2021 an. Marvel-Fans werden sich erinnern: Peter Parker (Tom Holland, 29) hatte darin selbstlos Doctor Strange (Benedict Cumberbatch, 49) die Erinnerung an ihn löschen lassen, um alle zu schützen, die er liebt.