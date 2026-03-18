Mit Peter Parker alias Spider-Man kehrt einer der beliebtesten Marvel-Helden von allen auf die große Kinoleinwand zurück. Im ersten Trailer zu "Brand New Day" leidet Spidey allerdings unter Depressionen.

Sony und die Marvel Studios haben den ersten Trailer zu "Spider-Man: Brand New Day" veröffentlicht. Der Superhelden-Film schließt an die Ereignisse aus "Spider-Man: No Way Home" von 2021 an. Marvel-Fans werden sich erinnern: Peter Parker (Tom Holland, 29) hatte darin selbstlos Doctor Strange (Benedict Cumberbatch, 49) die Erinnerung an ihn löschen lassen, um alle zu schützen, die er liebt.

Doch der neue Trailer zu "Brand New Day" zeigt nun die Auswirkungen dieser Handlung auf Peter: Er ist einsam, trauert seiner Freundin MJ (Zendaya, 29) sowie seinem Kumpel Ned (Jacob Batalon, 29) hinterher - und wirkt stellenweise geradezu depressiv. Besonders bitter scheint es für Peter zu werden, als ein anderer Mann MJ auf einer Party nahezukommen scheint. Hat er seine große Liebe für immer verloren?

Hulk und der Punisher

Daneben zeigt der Trailer zu "Spider-Man 4" die Spinne aus der Nachbarschaft jedoch wie gewohnt in atemberaubender Action. Spider-Man kämpft sich in neuem Anzug durch die Straßenschluchten New Yorks, trifft auf den Punisher (Jon Bernthal, 49) sowie den aus "Spider-Man: Homecoming" bekannten Scorpion (Michael Mando, 44). Dann scheint Spider-Man ein Problem mit seinen Kräften zu haben. Abhilfe soll hier Bruce Banner (Mark Ruffalo, 58) schaffen, der offenbar an einer Universität lehrt und gerade nicht zum grünen Monstrum Hulk mutiert ist.

Vieles deutet der Marvel-Trailer auch an. So scheint Peter Parker selbst eine Art Mutation zu durchlaufen. Als er von einem Dach fällt, weil er seine rettenden Spinnennetze nicht mehr verschießen kann, scheint ihn jemand zu fangen und somit zu retten. Wer das ist, enthüllt der Trailer noch nicht. Auch einen Blick auf den vermeintlichen Hauptschurken bietet das Vorschauvideo. Aber das Gesicht der Person ist nicht zu sehen. Die Superkraft von ihm oder ihr könnte eine Art Gedankenkontrolle sein. "Stranger Things"-Star Sadie Sink (23) ist als Cast-Mitglied für "Spider-Man: Brand New Day" offiziell bestätigt. Doch welche Figur sie spielen wird, ist noch unklar. Ihr Gesicht ist im Trailer nicht zu sehen.

Startet Ende Juli in den deutschen Kinos

Bei "Spider-Man: Brand New Day" handelt es sich um den vierten Solofilm und den insgesamt siebten MCU-Auftritt von Tom Holland. Seine bisheringen Auftritte als Spider-Man erwiesen sich an den Kinokassen als gigantische Kassenschlager. So spielte etwa "Spider-Man: No Way Home" von 2021 1,92 Milliarden US-Dollar an den weltweiten Kinokassen ein.

Die Regie bei "Spider-Man: Brand New Day" übernimmt Destin Daniel Cretton (47), der zuvor "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" inszeniert hatte. Der Film soll am 30. Juli 2026 in den deutschen Kinos erscheinen. Es ist nur einer von zwei angekündigten Marvel-Kinofilmen 2026. Danach folgt "Avengers: Doomsday". Kinostart ist hier der 16. Dezember.