Seltener Moment auf dem Red Carpet: Zur Weltpremiere von "Scary Movie 6" erschien Anna Faris mit ihrem Sohn Jack. Dessen Vater ist Hollywoodstar Chris Pratt.
Anna Faris (49) kehrt mit "Scary Movie" auf die Kinoleinwand zurück. Zur Weltpremiere des sechsten Teils der populären Parodie-Filmreihe am 3. Juni hatte sie sich familiäre Verstärkung besorgt. Ihr Sohn Jack Pratt (13) begleitete sie auf den roten Teppich. Dass der Teenager bei solchen Anlässen öffentlich auftritt, ist eher die Ausnahme: Faris und ihr Ex-Mann Chris Pratt (46) halten ihren gemeinsamen Sohn, der nach dem Vater von Anna Faris benannt wurde, weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.