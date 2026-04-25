Fast auf den Tag genau zwei Jahre nach dem Netflix-Hit "Rentierbaby" erscheint bei HBO Max die Nachfolgeserie "Half Man". Lohnt sich das Streamen?
Eine ausgelassene Hochzeitsfeier irgendwo in Schottland. An einem herrlichen Sommertag tanzen die Gäste - viele der Männer in Schottenröcken - und freuen sich ihres Lebens, als ein mysteriöser, schwarz gekleideter Mann auf einem schwarzen Motorrad ankommt. Kurze Zeit später steht er oberkörperfrei in einer Scheune fernab der anderen Hochzeitsgäste dem Bräutigam gegenüber - und schlägt ihm brutal ins Gesicht...