Die ersten fünf prominenten Gesichter für die kommende Ausgabe von "LOL: Last One Laughing" stehen fest. Michelle Hunziker feiert ihr Comeback in dem Prime-Video-Format.
TV-Star Michelle Hunziker (49) kehrt zu "LOL: Last One Laughing" zurück. Amazons Streamingdienst Prime Video gab heute die ersten fünf Prominenten für die kommende siebte Staffel der Comedy-Show bekannt. Sie soll am 14. Mai auf dem Streamingdienst erscheinen. Hunziker gehört nach ihrem Mitwirken in Staffel drei aus dem Jahr 2022 sowie dem Weihnachtsspecial von 2023 einmal mehr zum Teilnehmer-Feld.