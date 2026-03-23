Die ersten fünf prominenten Gesichter für die kommende Ausgabe von "LOL: Last One Laughing" stehen fest. Michelle Hunziker feiert ihr Comeback in dem Prime-Video-Format.

TV-Star Michelle Hunziker (49) kehrt zu "LOL: Last One Laughing" zurück. Amazons Streamingdienst Prime Video gab heute die ersten fünf Prominenten für die kommende siebte Staffel der Comedy-Show bekannt. Sie soll am 14. Mai auf dem Streamingdienst erscheinen. Hunziker gehört nach ihrem Mitwirken in Staffel drei aus dem Jahr 2022 sowie dem Weihnachtsspecial von 2023 einmal mehr zum Teilnehmer-Feld.

Auch Carolin Kebekus und Elton mit dabei Außerdem mit von der Partie sind die beliebten Komikerinnen und Komiker Carolin Kebekus (45), Elton (54), Max Giermann (50) und Olaf Schubert (58). Sie wurden als erste Kandidaten für die kommende Staffel des von Michael "Bully" Herbig (57) moderierten Formats ebenso bestätigt.

Wie langjährige Fans und Zuschauer wissen, geht es bei "LOL: Last One Laughing" darum, "andere mit Stand-Up, Charakterkomik, Improvisation und vollem Körpereinsatz zum Lachen zu bringen und dabei selbst keine Miene zu verziehen", wie auch in der heutigen Mitteilung einmal mehr betont wird. Insgesamt zehn Prominente werden in Staffel sieben gegeneinander antreten. Die weiteren Kandidaten werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

2025 gewann Ralf Schmitz

Die letzte "LOL: Last One Laughing"-Staffel war im Frühling vergangenen Jahres erschienen. Darin traten die Wiederholungstäter Hazel Brugger und Ralf Schmitz sowie die Debütanten Giovanni Zarrella, Florian David Fitz, Jürgen Vogel, Riccardo Simonetti, Till Reiners, Ariane Alter, Lutz van der Horst und Helene Bockhorst an. Den Sieg sicherte sich Ralf Schmitz.

Michelle Hunzikers "LOL"-Bilanz noch ausbaufähig

Michelle Hunziker war das bei ihren bisherigen zwei Teilnahmen am Erfolgsformat noch nicht vergönnt. In Staffel drei wurde sie beim Sieg von Anke Engelke (60) neunte. Im Weihnachtsspecial 2023 gab es gemeinsam mit Komiker Rick Kavanian (55) einen vierten Platz. Hier triumphierte Anke Engelke im Team mit Bastian Pastewka (53).

Die Show, die erstmals 2021 gezeigt wurde, ist das erfolgreichste und am längsten laufende deutsche Originalformat bei Prime Video. "LOL" wurde bereits mit dem Deutschen Comedypreis sowie dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet und für den International Emmy nominiert.