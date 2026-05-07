Startet am 1. Juli: Erste Bilder des Natürlich blond-Prequels Elle veröffentlicht

Bevor Elle Woods Harvard eroberte, musste sie erst die Highschool überstehen. Die neue Serie "Elle" zeigt genau das - angesiedelt in den 1990er-Jahren. Prime Video veröffentlichte nun den ersten Trailer zum "Natürlich blond"-Prequel.
Pink liegt wieder in der Luft: Prime Video hat den ersten Trailer zur Prequel-Serie "Elle" veröffentlicht, die in die Jugend der Kultfigur Elle Woods aus "Natürlich blond" eintaucht. Die Serie startet am 1. Juli beim Streamingdienst, eine zweite Staffel ist bereits bestätigt.