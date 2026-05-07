Startet am 1. Juli: Erste Bilder des Natürlich blond-Prequels Elle veröffentlicht

Bevor Elle Woods Harvard eroberte, musste sie erst die Highschool überstehen. Die neue Serie "Elle" zeigt genau das - angesiedelt in den 1990er-Jahren. Prime Video veröffentlichte nun den ersten Trailer zum "Natürlich blond"-Prequel.

Pink liegt wieder in der Luft: Prime Video hat den ersten Trailer zur Prequel-Serie "Elle" veröffentlicht, die in die Jugend der Kultfigur Elle Woods aus "Natürlich blond" eintaucht. Die Serie startet am 1. Juli beim Streamingdienst, eine zweite Staffel ist bereits bestätigt.

"Elle" zeigt die Highschool-Jahre von Elle Woods Die Serie setzt in den 1990er-Jahren an und zeigt Elle Woods als High-School-Teenagerin, lange bevor sie zur Ikone für Selbstbewusstsein, Stil und juristische Schlagfertigkeit wurde. Statt Harvard und Gerichtssaal geht es zunächst um Schulflure, erste Liebesgeschichten und soziale Dynamiken, in denen Elle ihren Platz sucht - und dabei schon erstaunlich klar weiß, wer sie sein will.

Im Zentrum steht ihre Entwicklung: Aus einer modebewussten Teenagerin entsteht Schritt für Schritt die Figur, die später Popkulturgeschichte schreibt. Dabei spielt auch ihre Familie eine wichtige Rolle, insbesondere die Beziehung zu ihrer Mutter, die sie durch diese prägende Zeit begleitet.

Reese Witherspoon als Produzentin an Bord

Die Hauptrolle übernimmt Lexi Minetree (25) als junge Elle Woods. Ihre Mutter wird von June Diane Raphael (46) gespielt, der Vater von Tom Everett Scott (55). Zum Ensemble gehören außerdem unter anderem der im Februar verstorbene James Van Der Beek (1977-2026).

Entwickelt wurde die Serie von Laura Kittrell, die gemeinsam mit Caroline Dries auch als Showrunnerinnen fungiert. Hinter dem Projekt stehen zudem die "originale Elle Woods" Reese Witherspoon, Lauren Neustadter, Marc Platt sowie Autorin Amanda Brown, deren Roman die Grundlage für das Original bildete.

Der auf dem gleichnamigen Buch basierende Originalfilm "Natürlich blond" mit Reese Witherspoon in der Hauptrolle kam 2001 in die Kinos. 2003 folgte die Fortsetzung "Natürlich blond 2". 2009 gab es das Spin-off "Natürlich blond 3 - Jetzt geht's doppelt weiter", zudem soll ein noch unbetitelter vierter Film in Arbeit sein.