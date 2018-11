Startelf des VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt Markus Weinzierl setzt auf einen Rückkehrer

Von hh 02. November 2018 - 19:33 Uhr

VfB-Trainer Markus Weinzierl will im Spiel gegen Eintracht Frankfurt endlich seine ersten Punkte mit dem VfB holen. Er kann dabei auf einen Rückkehrer hoffen.





Stuttgart - Im dritten Spiel unter seiner Regie will der VfB-Trainer Markus Weinzierl endlich die ersten Punkte holen. Doch die Aufgabe ist im Heimspiel an diesem Freitagabend (Anpfiff 20.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt wieder keine leichte. Die Hessen haben in ihrer Mannschaft mit Sebastién Haller (sechs Tore und sechs Vorlagen) den besten Scorer sowie mit Luka Jovic (sieben Tore) den bisher treffsichersten Schützen der Bundesliga zu bieten.

Um den Frankfurter Offensivschwung zu bremsen, bietet Weinzierl erneut eine Dreierkette auf, die sich durch zwei weitere Außenspieler zu einem Fünferriegel erweitern lässt. Auf der linken Seite wird hier Dennis Aogo für den gesperrten Emiliano Insua auflaufen. Ansonsten schenkt Weinzierl der Startformation von Hoffenheim erneut das Vertrauen.