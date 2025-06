Startdatum von Fast & Furious 11: Fast & Furious 11: Vin Diesel will Comeback von Paul Walkers Brian

1 Vin Diesel (l.) und Paul Walker 2011 bei der Deutschland-Premiere von "Fast & Furious Five". Foto: imago images/Eventpress

Vin Diesel verriet nicht nur das Startdatum des letzten Films der "Fast & Furious"-Reihe. Er deutete auch an, dass es in "Fast & Furious 11" ein Wiedersehen mit Brian O'Conner geben könnte. Den spielte der 2013 verstorbene Paul Walker.











Länger war es still um den elften und letzten "Fast & Furious"-Film. Nun hat Vin Diesel (57) ein Update zu dem Finale der Auto-Action gegeben. Auf dem FuelFest im kalifornischen Pomona am Wochenende kündigte der Star und Produzent des PS-Franchises einen (groben) Kinostart an. Im April 2027 soll es so weit sein. Damit ist die Wartezeit für "Fast & Furious"-Fans noch länger als gedacht. Bisher war von einem Debüt im Jahr 2026 die Rede.