Startdatum für Staffel acht enthüllt: Outlander geht in die finale Runde

Nach zwölf Jahren geht die Erfolgsserie "Outlander" in ihre finale Staffel. Im März 2026 heißt es Abschied nehmen von Jamie und Claire - wird es für die beiden ein Happy End geben?
Die Geschichte von Claire und Jamie Fraser nähert sich dem großen Finale: Nach zwölf Jahren und sieben Staffeln geht die Highland-Saga "Outlander" in ihre achte und letzte Runde. Der US-Sender Starz zeigt die finalen zehn Episoden ab dem 6. März 2026, wie unter anderem der "Hollywood Reporter" berichtet. In Deutschland wird die letzte Staffel voraussichtlich wieder zeitnah zur US-Ausstrahlung als digitale Kaufversion verfügbar sein.