Startdatum bekannt: Zweite The Last of Us-Staffel kommt im April

Zweite "The Last of Us"-Staffel kommt im April

1 "The Last of Us" Staffel zwei startet in Deutschland am 14. April auf Sky und Wow. Foto: Sky Deutschland/Greg Ruth

Das Warten hat bald ein Ende: Die Hitserie "The Last of Us" kehrt im April mit ihrer zweiten Staffel zurück. Jetzt ist auch das offizielle Startdatum bekannt.











Fans von "The Last of Us" müssen nicht mehr lange warten. In knapp zwei Monaten kehrt die Hitserie mit der zweiten Staffel zurück. Ab 14. April kommen die sieben neuen Folgen wöchentlich bei Sky und dem Streamingdienst Wow, wie der Sender mitteilte. Damit erscheinen die deutschen Episoden immer einen Tag nach US-Ausstrahlung. Die beginnt bereits am 13. April.