Start war einst zu Ostern 2025 geplant: Michael Jackson: Kommt das Biopic Michael noch später in die Kinos?

1 Jaafar Jackson in "Michael". Foto: Kevin Mazur/Lionsgate

Eigentlich sollte das Michael-Jackson-Biopic "Michael" ursprünglich ab diesem Monat in den Kinos anlaufen. Später wurde der Starttermin verschoben. Nun sieht es danach aus, dass die Fans sogar noch länger warten müssen.











Ursprünglich war geplant, dass das Biopic "Michael" in wenigen Tagen, am 18. April, erscheint. Später wurde die Veröffentlichung des Films über den verstorbenen "King of Pop" Michael Jackson (1958-2009) auf Oktober verschoben. Mehrere Branchenmedien, darunter "Deadline", berichten jetzt, dass auch ein Starttermin im Herbst womöglich nicht eingehalten werden kann.