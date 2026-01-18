Ihr Name zieht: Zum Auftakt der 32. Stuttgarter Vesperkirchensaison wollen mehrere Hundert Menschen hören, was die Theologin Margot Käßmann zu sagen hat.
„Die Kirche ist voll. Nur noch Stehplätze“, heißt es am Sonntagmorgen kurz vor 10 Uhr am Eingang zur Leonhardskirche. Der Kirchenraum, der in den nächsten sieben Wochen Herberge und „Wohnzimmer“ für Menschen sein wird, die nach Nahrung für Leib und Seele, nach Gemeinschaft und Ansprache suchen, bietet ein eindrucksvolles Bild . Mehr als 400 Menschen haben sich versammelt, um beim Eröffnungsgottesdienst der 32. Vesperkirchensaison dabei zu sein. Dazu der Stuttgarter Hymnuschor im Chor der Kirche. Die leeren Kirchenbänke sind vollbesetzten Tischen und Stühlen gewichen. Nach dem Gottesdienst wird hier Essen gereicht. Jetzt gibt es erstmal geistige Nahrung.