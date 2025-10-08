Start-up in Leinfelden: Pflanzenkohle-Start-up zieht es auf die Fildern

Ein Stuttgarter Start-up stellt in Leinfelden neben die Biogasanlage eine Anlage zur Pflanzenkohle-Produktion. Möglicherweise feiern die beiden Anlagen bald Hochzeit.
Auf einem Feld in Leinfelden betreiben seit mehr als zwei Jahrzehnten 14 Landwirte gemeinsam mit den Stadtwerken Leinfelden-Echterdingen eine Biogasanlage. Ziel der Anlage: Aus selbst angebauter Biomasse und Pferdeäpfel Gas herzustellen. Strom und Wärme wird produziert. Das Ganze ist finanziell allerdings wenig erfolgreich. Spätestens wenn im Jahr 2028 die EEG-Förderung ausläuft, muss die Biogasanlage zurückgebaut werden. Es droht der Wegfall einer kostengünstigen Wärmeversorgung.