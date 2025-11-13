Start-up im Rems-Murr-Kreis: Jung, mutig, ehrgeizig – Paar aus Fellbach startet als Parfümmacher

Frischer Wind für die Parfümwelt: Zwei junge Gründer zeigen, dass mit Leidenschaft und Ausdauer luxuriöse Nischendüfte entstehen können.
In ihrem Kinderzimmer in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) nahm alles seinen Anfang – mit einem hellgrauen Notizbuch und einer einfachen Idee. Vor sechs Jahren hielt Luisa Fassbender dort in ihrem Elternhaus die ersten Gedanken zu einer eigenen Parfümmarke fest – gemeinsam mit ihrem damaligen Freund und jetzigen Mann Morgan. „Wir schauen immer wieder hinein und müssen lachen, wenn wir unsere ersten Ideen sehen“, erzählt Luisa Fassbender.