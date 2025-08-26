Was für ein bissiger Staffelauftakt. Rückkehrer Frank Thelen ringt mit einem Investoren-Duo um einen Deal mit einem Start-up, das Pflanzen zum Sprechen bringen kann. Am Ende kassieren die Gründer eine Million Euro. Ein Pitch für "Vögelfutter" animiert die Löwen indes zum offenen Sextalk.
Turbulenter Auftakt zur Herbststaffel von "Die Höhle der Löwen" (montags, 20:15 Uhr, VOX oder bei RTL+): Investor Frank Thelen (49) ist zurück und mischt die Löwen-Riege gleich ordentlich auf. Im Kampf um einen Deal mit einem Start-up, das Pflanzen zum Sprechen bringen kann, entspinnt sich ein rauer Battle zwischen ihm und zwei Mit-Löwen. Am Ende reißt der Deal die Millionenmarke. Der Gründer eines Nahrungsergänzungsmittels für gesunden Analverkehr entlockt den Investoren so manches Sexgeheimnis. Während sich ein Löwe als "total langweilig" bezeichnet, bekennen sich zwei Kolleginnen unverblümt zu ihrer "sexpositiven" Haltung.