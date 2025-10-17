Start-up aus Korb: KI im Rathaus – bald so normal wie das Telefon?

Bürgerfragen, Mails, Formulare: In den Rathäusern stapelt sich Arbeit. Zwei Gründer aus Korb wollen das ändern – mit Tivio, einer KI, die Zeit für Menschen schafft.
Wenn Tivio ein Mensch wäre, wäre er wohl der Kollege, den man immer zuerst fragt: freundlich, geduldig und immer im Bilde. „Er hat nie schlechte Laune und selbst Beschimpfungen lassen ihn völlig kalt“, sagt Daniel Bizer und lacht. „Und er wüsste alles – von der Abfallgebühr bis zur Hundesteuer.“ Nur, dass Tivio kein Mensch ist, sondern ein in Korb (Rems-Murr-Kreis) entwickeltes KI-Tool, das Verwaltungen entlasten soll.