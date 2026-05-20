Ob New York, Berlin, Esslingen oder Musberg: Ein Start-up aus Unteraichen stellt 3-D-Stadtmodelle her. Gegründet hat das Unternehmen ein junges Brüderpaar aus Ostfildern.
Das Surren unzähliger 3-D-Drucker wird zum Dauerrauschen im Hintergrund. Unaufhörlich bewegen sich automatische Arme hin und her, lassen Millimeter für Millimeter aus Kunststoff Häuser, Türme und berühmte Bauwerke wachsen, Städte und Bergketten, Inseln und Meere. Hier, bei der Firma Lichtbild Manufaktur in Unteraichen, entstehen detailgetreue 3-D-Stadt- und Landschaftsmodelle im Maßstab 1:5000 und drüber.