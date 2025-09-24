Start schon in rund einem Jahr: Bestätigt: Baywatch kehrt als Serie zurück

Die 90er-Jahre-Kultserie "Baywatch" kehrt auf die Bildschirme zurück. Der US-Kanal Fox hat ein Reboot des Programms offiziell zur Serie bestellt. Schon in einem Jahr soll die Neuauflage erscheinen.

Rote Badeanzüge, durchtrainierte Rettungsschwimmer und Rettungsschwimmerinnen wie Pamela Anderson (58) oder David Hasselhoff (73) und der Charme der Strände Südkaliforniens. Die NBC-Serie "Baywatch" war in den 1990er Jahren ein weltweites Phänomen. Jetzt gibt es eine Neuauflage, ein sogenanntes Reboot, des Formats. Das hat der US-Kanal Fox, wo "Baywatch" beheimatet sein wird, offiziell bestätigt, wie etwa das Branchenmagazin "Deadline" meldet.

Auch die Erfinder von "Baywatch" beteiligt Schon in der US-Fernsehsaison 2026-2027, also ab September nächsten Jahres, wird die neue Serie erscheinen. Zunächst zwölf Episoden wurden bestellt. Als Showrunner zeichnet Matt Nix ("True Lies", "Burn Notice") verantwortlich. Mit Michael Berk, Greg Bonann und Doug Schwartz sind auch die Serienschöpfer der originalen "Baywatch"-Serie als ausführende Produzenten beteiligt.

Die ikonischen roten Badeanzüge bleiben erhalten

"Baywatch" soll "adrenalingeladene Rettungsaktionen und Heldentaten am Strand zeigen, die das Original geprägt haben", teilt der US-Kanal Fox in einer offiziellen Beschreibung seiner kommenden Serie mit. Doch auch das Privatleben der Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer soll, wie gewohnt, nicht zu kurz kommen.

"Verwickelte Beziehungen und eine komplexe Chemie" zwischen den Figuren stellt der Sender auch noch in Aussicht und verspricht zudem "eine völlig neue Besetzung, die die charakteristischen roten Badeanzüge der Serie trägt, mit zeitgemäßen Kulissen, Spannungen und Herausforderungen und einer neuen Mission, die Küste Südkaliforniens zu schützen".

Die 90er-Jahre-Serie "Baywatch" war in über 200 Ländern zu sehen. Über eine Milliarde Menschen sollen sie zu ihren Hochzeiten wöchentlich angesehen haben. Nach neun Staffeln wechselte der Schauplatz von Südkalifornien nach Hawaii. Neben Hasselhoff und Anderson bot sie auch weiteren Stars wie Carmen Electra (53) oder Jason Momoa (46) ein Karrieresprungbrett.