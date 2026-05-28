Mit "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" startet ein Ableger zur beliebten Vorabendserie. Schon im Juni geht es los.

Mit "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" steht ein Ableger zur beliebten Sat.1-Vorabendserie in den Startlöchern. Jetzt steht auch fest, wann es losgeht: "Am Montag, 29. Juni 2026, übernimmt 'Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof' um 19 Uhr in SAT.1 und auf Joyn", heißt es in einer Mitteilung. Schon in der Woche zuvor werden einige der neuen Figuren in der Mutterserie dem Publikum vorgestellt, bevor die zweite Praxis im Nachbarort von Wiesenkirchen ihren Betrieb aufnimmt.

Fünf Geschwister, ein Familienerbe Im Zentrum der Handlung von "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" stehen die Geschwister Lamminger. Nach dem Tod der Eltern verfolgt die jüngste Schwester Lilli (Pina Kühr) ein ambitioniertes Vorhaben: Sie möchte den Familien-Gasthof Sonnenhof wiedereröffnen. Für die zugehörigen Praxisräume hat sie bereits eine Lösung im Blick: Dr. Ella Wagner (Nina Schmieder) kehrt aus Australien zurück nach Deutschland und will sich nach einer Trennung den Traum von einer eigenen Praxis erfüllen.

Beide Figuren lernen Zuschauerinnen und Zuschauer von "Die Landarztpraxis" schon in der Woche vor dem Start von "Team Sonnenhof" kennen. Sie statten der Mutterserie einen Besuch ab, bevor sie im Nachbarort Weilhausen die Arztpraxis sowie den Sonnenhof übernehmen.

Die zweite, älteste Schwester Julia Lamminger wird verkörpert von Rike Schmid. Mit ihr hat Lilli seit Jahren keinen Kontakt mehr - und Julia würde den Hof am liebsten möglichst schnell verkaufen. Auch Lillis großer Bruder Konstantin (Michael Epp), Arzt aus München, hat ebenso ein Wörtchen mitzureden - ebenso wie Bergretterin Becky (Sina Zadra), die Zuschauer von "Die Landarztpraxis" bereits kennen, und ihr Zwillingsbruder Freddy (Tobias Schäfer).

Eine folgenschwere Begegnung in den Bergen

Für zusätzliche Spannung sorgt eine Bergwanderung, auf der Lilli vor dem großen Familientreffen Kraft tanken will. Unterwegs trifft sie auf den charmanten Sebastian (Max Alberti). Die Begegnung lässt beide nicht los, ein Wiedersehen steht bevor - allerdings mit einer brisanten Pointe: Sebastian ist Julias Ehemann.