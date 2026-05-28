Mit "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" startet ein Ableger zur beliebten Vorabendserie. Schon im Juni geht es los.
Mit "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" steht ein Ableger zur beliebten Sat.1-Vorabendserie in den Startlöchern. Jetzt steht auch fest, wann es losgeht: "Am Montag, 29. Juni 2026, übernimmt 'Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof' um 19 Uhr in SAT.1 und auf Joyn", heißt es in einer Mitteilung. Schon in der Woche zuvor werden einige der neuen Figuren in der Mutterserie dem Publikum vorgestellt, bevor die zweite Praxis im Nachbarort von Wiesenkirchen ihren Betrieb aufnimmt.