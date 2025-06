"The Crown"-Star Dominic West in Scorpions-Film "Wind of Change" dabei

1 Dominic West, bekannt als Prinz Charles aus "The Crown", spielt im Scorpions-Biopic den Manager der Band um Klaus Meine (r.). Foto: imago images/Jan Huebner/imago images/FAMOUS/James Warren

Auch die Geschichte der Scorpions wird als Film erzählt. Jetzt steht der namhafte Cast fest. "The Crown"-Star Dominic West führt ihn an.











Schon seit rund einem Jahr ist bekannt, dass die Band Scorpions ein Biopic erhält. Jetzt steht auch fest, wer die ikonischen deutschen Rocker spielen wird. Für "Wind Of Change", so der geplante Titel des Films, konnte laut dem US-Magazin "Deadline" unter anderem "The Crown"-Star Dominic West (55) verpflichtet werden.