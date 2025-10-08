Start ins Wintersemester 2025/2026: Daran müssen Studierende zum Studienbeginn denken

Das Wintersemester 2025/26 steht vor der Tür und damit für viele der Start ins Studium oder ein neues Semester - oft auch in einer neuen Stadt. Einige Tipps helfen, den Überblick in den ersten Tagen und Wochen nicht zu verlieren - und keine nachhaltigen Fehler zu machen.
Offiziell hat das Wintersemester an den meisten deutschen Universitäten schon begonnen, die Vorlesungen und Seminare starten aber meist Mitte Oktober. Gerade für Studienanfänger sind die ersten Wochen relevant, um wichtige Entscheidungen zu treffen, aber auch, um sich an der neuen Einrichtung - oft in einer neuen Stadt - zu orientieren. Dabei kann man schnell etwas übersehen, das einem dann erst am Semesterende oder viel später Probleme bereitet.