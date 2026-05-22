Start in Stuttgart und München: Mercedes-Benz bringt automatisiertes Fahren nach Deutschland

Dem Stuttgarter Autobauer gelingt zusammen mit dem Bundesverkehrsministerium ein Vorstoß beim automatisierten Fahren. Was bald in deutschen Städten erlaubt sein soll.
Mercedes-Benz will auf dem Weg zum automatisierten Fahren in Deutschland bald schon einen entscheidenden Schritt nach vorn machen – und zwar in enger Abstimmung mit dem Bundesverkehrsministerium. Wie Entwicklungschef Jörg Burzer auf der Plattform LinkedIn verkündet, soll die urbane Punkt-zu-Punkt-Navigation des Stuttgarter Autobauers Ende des Jahres in einzelnen deutschen Städten verfügbar sein und Anfang 2027 bundesweit ausgerollt werden.