Wahlkampf-Auftakt: Dumme Sprüche: Grüne teilen gegen Mitbewerber aus

4 Banaszak teilt gegen Merz und Scholz aus. Foto: Marcus Brandt/dpa

Verantwortungsvolle Kümmerer, ehrliche Problemlöser - so möchten die Grünen gesehen werden. Für die politische Konkurrenz hingegen setzt es Seitenhiebe zum Wahlkampfauftakt in Lübeck.











Lübeck - Die Grünen starten mit Attacken gegen die politische Konkurrenz in den Wahlkampf: "Friedrich Merz ist extrem gut darin, Probleme zu beschreiben", sagte der Parteivorsitzende Felix Banaszak beim Wahlkampfbeginn der Partei in Lübeck über den Kanzlerkandidaten der Union. Kanzler Olaf Scholz (SPD) sei jemand, "der die Probleme in aller Ruhe bestaunt". Der Grünen-Spitzenkandidat Robert Habeck hingegen löse sie.