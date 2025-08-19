Start in den Sommerurlaub: Tierischer Empfang für König Charles

König Charles ist auf seinem Sommersitz in Schottland in Empfang genommen worden. Im Gegensatz zu manch einem Jahr zuvor benahm sich dieses Mal sogar ein tierischer Bekannter.
König Charles III. (76) ist auf Schloss Balmoral in Schottland eingetroffen und wurde an seiner Sommerresidenz von Anhängern des britischen Königshauses sowie einer Ehrengarde feierlich in Empfang genommen. Bilder, die über den offiziellen Instagram-Account des Monarchen veröffentlicht wurden, zeigen Charles bestens gelaunt und im Schottenrock, während er etwa Dudelsack-Spielern zuhört und sich mit einigen der wartenden Fans unterhält. Ein tierischer und mitunter störrischer Gast hatte es ihm - wie schon in den Jahren zuvor - dabei besonders angetan.