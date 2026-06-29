Start in Barcelona: Das müssen Fans zum Start der Tour de France wissen

Spektakel in Barcelona, Doppelspitze mit Lipowitz und zweimal Alpe d'Huez: Die Tour de France verspricht für deutsche Radsport-Fans viel Spannung.
Barcelona - Die deutschen Radsport-Hoffnungen ruhen bei der 113. Tour de France wieder auf den Schultern von Florian Lipowitz. Wie sieht der Vorjahresdritte seine Chancen, in diesem Jahr den Abstand zu Dominator Tadej Pogacar zu verringern? "Es ist natürlich schwierig. Ich hoffe, dass ich noch nicht an meinem Leistungsmaximum bin", sagte der 25-Jährige vor dem Start der Rundfahrt am 4. Juli in Barcelona. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten für Radsport-Fans.