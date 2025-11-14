Start im neuen Jahr: Hazel Brugger bekommt eigenes LOL-Spin-off

Hazel Brugger sorgt bei den Bambis für eine Überraschung: Die Comedienne kündigt das neue Spin-off "LOL Next" an, das sie selbst moderieren wird - mit harten Regeln und aus dem Internet bekannten Comedy-Stars.
Überraschung bei den Bambis: Comedienne Hazel Brugger (31) kündigt mit "LOL Next" ein Spin-off des Erfolgsformats "LOL: Last One Laughing" an. Die 31-Jährige, die in der Kategorie Comedy am Donnerstagabend mit dem begehrten goldenen Rehkitz ausgezeichnet wurde, wird die neue Show selbst moderieren.