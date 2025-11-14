Start im neuen Jahr: Hazel Brugger bekommt eigenes LOL-Spin-off

Hazel Brugger sorgt bei den Bambis für eine Überraschung: Die Comedienne kündigt das neue Spin-off "LOL Next" an, das sie selbst moderieren wird - mit harten Regeln und aus dem Internet bekannten Comedy-Stars.

Überraschung bei den Bambis: Comedienne Hazel Brugger (31) kündigt mit "LOL Next" ein Spin-off des Erfolgsformats "LOL: Last One Laughing" an. Die 31-Jährige, die in der Kategorie Comedy am Donnerstagabend mit dem begehrten goldenen Rehkitz ausgezeichnet wurde, wird die neue Show selbst moderieren.

Brugger kennt sich im "LOL"-Universum bestens aus. Die zweifache Mama trat bereits in vier Staffeln in der von Michael Bully Herbig (57) moderierten Show an. Einen Sieg konnte sie bisher jedoch noch nicht einheimsen.

Verschärfte Regeln bei "LOL Next"

Im Spin-off, das 2026 bei Prime Video erscheinen wird, treten zehn Comedy-Stars an, die im Internet auf ihren Social-Media-Accounts regelmäßig für Lacher sorgen. In vier Episoden müssen sie - wie im Original - ernst bleiben, während ihre Mitstreiter alles daransetzen, sie zum Lachen zu bringen. Gastgeberin Hazel Brugger hält das Geschehen in ihrem Kontrollraum im Auge und steuert auch Gimmicks bei, um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kalt zu erwischen. Die Regeln sind diesmal jedoch härter: Wer auch nur einmal lacht, scheidet sofort aus. Der Sieger oder die Siegerin gewinnt wie gewohnt 50.000 Euro für einen guten Zweck.

Siebte "LOL"-Staffel startet 2026

Auch "LOL: Last One Laughing" mit Gastgeber Michael Bully Herbig kehrt 2026 zurück und geht dann bereits in die siebte Staffel. Mit sechs Staffeln und zwei Specials ist die Show das erfolgreichste und am längsten laufende deutsche Originalformat bei Prime Video. Die Show wurde bereits mit dem Deutschen Comedypreis sowie dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet und für den International Emmy nominiert.

Für Bully selbst gab es bei der Bambi-Verleihung einen ganz besonderen Preis. Er erhielt den Ehrenpreis der Bambi-Jury 2025. Er habe mit seinen "vielfältigen Geschichten nicht nur die Film- und Fernsehlandschaft geprägt, sondern den Menschen in diesem Land auch Mut gemacht", heißt es in der Begründung. Der 57-Jährige sorgte in diesem Jahr vor allem mit seinem neuen Film "Das Kanu des Manitu" für Begeisterung. Die späte Fortsetzung seines Megahits "Der Schuh des Manitu" lockte bereits über vier Millionen Zuschauer in die Kinos.