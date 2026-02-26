Start im Mai: So sieht die neue Serie der Stranger Things-Macher aus

"Stranger Things" ist Geschichte, doch die Duffer-Brüder haben bereits ein neues Serienprojekt in die Wege geleitet. Netflix zeigt jetzt erste Bilder zu "The Boroughs" und nennt auch gleich den Starttermin.
Fans von "Stranger Things" dürfen sich auf das nächste Projekt der Duffer-Brüder freuen. Streaming-Gigant Netflix hat erste Bilder zur kommenden Mystery- und Science-Fiction-Serie "The Boroughs" veröffentlicht - und gleich den Starttermin mitgeliefert. Die achtteilige Serie wird ab dem 21. Mai auf der Streaming-Plattform verfügbar sein.