Start im Mai: So sieht die neue Serie der Stranger Things-Macher aus

"Stranger Things" ist Geschichte, doch die Duffer-Brüder haben bereits ein neues Serienprojekt in die Wege geleitet. Netflix zeigt jetzt erste Bilder zu "The Boroughs" und nennt auch gleich den Starttermin.

Fans von "Stranger Things" dürfen sich auf das nächste Projekt der Duffer-Brüder freuen. Streaming-Gigant Netflix hat erste Bilder zur kommenden Mystery- und Science-Fiction-Serie "The Boroughs" veröffentlicht - und gleich den Starttermin mitgeliefert. Die achtteilige Serie wird ab dem 21. Mai auf der Streaming-Plattform verfügbar sein.

Von "Herr der Ringe" zu Rentnern und Monstern Die Besetzung liest sich dabei wie ein Who's who preisgekrönter Hollywood-Größen: Alfred Molina ("Spider-Man 2"), Geena Davis ("Thelma & Louise") und Bill Pullman (The Sinner") sind unter anderem mit von der Partie. Die erfahrenen Stars spielen Bewohner einer Seniorenwohnanlage, die einem dunklen Geheimnis auf die Spur kommen. Molina verkörpert dabei einen Mann, der nach dem Tod seiner Frau in eine tiefe Sinnkrise gestürzt ist.

Erdacht wurde "The Boroughs" von Jeffrey Addiss und Will Matthews, die zuletzt am Drehbuch zu "Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim" mitgewirkt haben. Mit Blick auf ihren Starcast zeigten sich die Serienmacher begeistert: Zusammengerechnet sollen ihre Darsteller rund 350 Jahre Schauspielerfahrung mit sich bringen, verrieten sie dem US-Branchenmagazin "Variety".

Die Duffer-Brüder waren sofort von "The Boroughs" begeistert

Die "Stranger Things"-Schöpfer Matt und Ross Duffer fungieren bei der Netflix-Serie als ausführende Produzenten. Ihnen sei an der Idee der Serienmacher wichtig gewesen, dass das Älterwerden nicht als Witz behandelt wird. Die Charaktere in "The Boroughs" seien zwar etwas älter als die Kids in "Stranger Things" und führen statt Fahrrädern Golfcarts. Doch der Geist sei derselbe - eine Geschichte über Zugehörigkeit und Erwachsenwerden, egal in welchem Alter.

Der Netflix-Erfolg "Stranger Things" war am 1. Januar dieses Jahres final zu Ende gegangen. Neben "The Boroughs" wird am 23. April auch das animierte "Stranger Things"-Spin-off "Tales From '85" auf Netflix erscheinen. Auch hier fungieren die Duffer-Brüder als ausführende Produzenten - ebenso wie bei der Horror-Miniserie "Something Very Bad Is Going to Happen". Auch sie wird auf dem Streamingdienst Netflix erscheinen. Als Starttermin steht der 26. März fest.