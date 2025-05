Foto: No Ju-han/Netflix

Die düstere Serie "Squid Game" wird ein definitives Ende haben. Am 27. Juni startet die dritte und letzte Staffel auf dem Streamingdienst Netflix. Zum Finale der erfolgreichsten Serie der bisherigen Netflix-Geschichte ist jetzt auch der erste Trailer erschienen. Zu sehen ist darin, wie die brutalen, tödlichen Kinderspiele fortgesetzt werden.

Darum geht es in Staffel drei von "Squid Game"

Zur Handlung der finalen Episoden teilt Netflix mit, dass sich Gi-hun (Spieler 456, Lee Jung-jae) "nach dem verheerenden Cliffhanger von Staffel zwei" direkt wieder "in das brutale Herz der Spiele" stürzt. Der vorherige Gewinner des Squid Game ist entschlossen, dem mörderischen Wettbewerb nun ein- für allemal ein Ende zu setzen. Dabei sieht sich Gi-hun "neuen Gefahren gegenüber - darunter dem Frontmann, der als Spieler 001 getarnt die Rebellion infiltriert hat".

Riesiger Netflix-Erfolg

Auch die zweite Staffel von "Squid Game" erwies sich - wie die Serienpremiere - bei Erscheinen im Dezember letzten Jahres als riesiger Erfolg. Laut Netflix brach Season zwei den Rekord für die meisten Aufrufe einer Serie in der Premierenwoche. In nur drei Tagen stieg Staffel drei zudem in die ewige Bestenliste der populärsten nicht-englischsprachigen Serien des Streamingdienstes auf.

Aktuell liegt Staffel zwei mit rund 192 Millionen Views, also angesehenen Stunden geteilt durch die Gesamtlaufzeit der Staffel, auf Platz zwei der nicht-englischsprachigen Serien - nur übertroffen von der ersten Staffel. Der Netflix-Erfolg "Wednesday" mit Jenna Ortega in der Hauptrolle kann sich mit rund 252 Millionen Views bei den englischsprachigen Serien behaupten.

Das zeigt der Trailer zu Staffel drei

Der jetzt neu erschienene Trailer verrät indes noch nicht allzu viel zur Handlung der kommenden Episoden. Einer der Särge, die für verstorbene Spieler benutzt werden, ist darin zu sehen. In ihm liegt bewusstlos Hauptfigur Gi-hun, der allerdings noch lebt. Nachdem er erwacht ist, ziehen die übrigen Spielerinnen und Spieler aus einem riesigen Kaugummiautomaten rote und blaue Kugeln, die mit Sicherheit für die nächste Runde des Squid Game von Bedeutung sein werden. Auch einige bekannte Gesichter sind in dem Clip auszumachen, etwa der Frontmann (Lee Byung-hun, 54) oder Polizist Hwang Jun-ho (Wi Ha-joon, 33).