Start im Februar: Darf ich das?: Laura Karasek führt durch neues Sat.1-Quiz

Der Privatsender Sat.1 nimmt ein neues Quiz ins Programm auf, das mit einer eher ungewöhnlichen Prämisse aufwartet. In "Darf ich das? Das Quiz für Rechthaber" geht es um eher kuriose und abseitige juristische Fragen. Als Beispiel nennt der Sender in einer Mitteilung heute etwa: "Darf ich mein Kind verpflichten, im Haushalt zu helfen?". Moderiert wird die neue Quizshow von Laura Karasek (42), die selbst passenderweise studierte Juristin ist.

"Darf ich das?": Antworten auf rechtliche Fragen in Sat.1

Auch andere Fragen, die Zuschauerinnen und Zuschauer schon immer interessiert haben, sollen in "Darf ich das?" beantwortet werden. Dazu gehört: "Darf man beim Autofahren Bier trinken? Muss ich den Verlobungsring zurückgeben, wenn der Partner das nach der Trennung fordert?". Auch das Publikum soll in dem Format Fragen stellen können. Zum ersten Mal über die Bildschirme flimmern wird die Sendung am 13. Februar am späteren Abend um 22:20 Uhr in Sat.1 und wird daneben auch auf dem hauseigenen Streamingdienst Joyn verfügbar sein.

In der Auftaktshow werden die Komikerinnen Mirja Boes (53) und Lisa Feller (48) sowie Schauspieler Axel Stein (42) als Gäste erwartet. Für Karasek ist es bereits das zweite Quiz-Engagement im deutschen Fernsehen. Seit Ende 2022 moderiert sie als Nachfolgerin von Jörg Pilawa im NDR die "NDR Quizshow".

Studierte Juristin Laura Karasek

Daneben führte die Tochter von "Das Literarische Quartett"-Legende Hellmuth Karasek (1934-2015) im TV schon durch Formate wie die Talkshow "Zart am Limit" auf ZDFneo, gewann etwa "Schlag den Star", quizzte selbst bei "Wer weiß denn sowas?" und "Quizduell-Olymp", veröffentlichte das Sachbuch "Ja, die sind echt: Geschichten über Frauen und Männer" und den Roman "Drei Wünsche" über toxische Beziehungen.

Rechtswissenschaften studierte sie in Berlin, Paris sowie ihrem Lebensmittelpunkt Frankfurt am Main. Karasek war auch über lange Jahre als Rechtsanwältin tätig.