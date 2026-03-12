Die Erfolgsserie über Königin Máxima und König Willem-Alexander erhält eine Fortsetzung. In der zweiten Staffel von "Máxima" stehen die Hochzeitsvorbereitungen und die ersten öffentlichen Jahre des Paares im Fokus.
Das königliche Drama "Máxima" geht in die nächste Runde: RTL+ hat offiziell die Fortsetzung der niederländischen Serie bestätigt. Die Serie, die bereits in der ersten Staffel internationale Erfolge feierte und in über 85 Länder verkauft wurde, wird die Geschichte der Romanze der in Argentinien geborenen Königin Máxima (54) und des niederländischen Königs Willem-Alexander (58) weiter vertiefen.