Ab dem 1. Februar fährt die Hermann-Hesse-Bahn zwischen Weil der Stadt und Calw. Mit nur einmal Umsteigen gelangt man von Stuttgart in einer Stunde in den Schwarzwald.
Nur etwa 40 Kilometer von Stuttgart entfernt beginnt der Nordschwarzwald. Doch wer für einen Ausflug dorthin auf das Auto verzichten und lieber die Bahn nehmen will, hatte bisher nur begrenzte Möglichkeiten. Zugverbindungen führen bislang entweder über Pforzheim etwa nach Bad Wildbad (etwa 80 Minuten Dauer) oder über Horb nach Freudenstadt (etwa 90 Minuten).