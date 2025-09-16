Start erst Mai 2026: EnBW verschiebt Großprojekt im Personalbereich nochmals

Die IT-Modernisierung im Personalbereich der EnBW kommt noch später: statt zu Beginn nächsten Jahres sollen die neuen Systeme nun erst im Mai 2026 konzernweit starten.
Das Großprojekt des Energiekonzerns EnBW zur Digitalisierung des Personalbereichs („Enable HR“) verzögert sich noch mehr als bisher bekannt. Statt zu Beginn des Jahres 2026 sollen die neuen Systeme nun erst im Mai 2026 konzernweit starten. Dies teilte eine EnBW-Sprecherin auf Anfrage mit. Damit verschiebt sich die ursprünglich für Anfang 2025 geplante Umstellung ein weiteres Mal. Die IT-Modernisierung ist für das Unternehmen auch deshalb ein zentrales Vorhaben, weil es in den nächsten Jahren Tausende neue Beschäftigte gewinnen will.