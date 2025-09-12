Start erst 2026?: Henry Cavill verletzt: Highlander-Produktion verschoben

Henry Cavill soll sich während der Vorbereitungsphase zu "Highlander" eine Verletzung zugezogen haben. Die mit Spannung erwartete Neuverfilmung des Kult-Klassikers muss daher verschoben werden.
Die Dreharbeiten zum lang erwarteten "Highlander"-Reboot mit Henry Cavill (42) in der Hauptrolle müssen warten. Wie "Deadline" berichtet, soll sich der Brite während der intensiven Vorbereitungsphase eine Verletzung zugezogen haben, die eine Verschiebung der Produktion zur Folge hat. Ursprünglich sollte die von "John Wick"-Regisseur Chad Stahelski (56) inszenierte Neuauflage des Kult-Franchises noch dieses Jahr vor die Kameras gehen - nun ist ein Drehbeginn wohl erst für Anfang 2026 realistisch.