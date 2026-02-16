Start der vierten Staffel: Bösewicht der Nation polarisiert bei Promis unter Palmen

Ein ängstlicher Löwe, eine "Meckertante" und ein "Bösewicht der Nation", der seinem Image alle Ehre macht: So startet "Promis unter Palmen" in Sat.1 in die vierte Staffel.
Zu Fuß, per Fahrrad, Motorrad oder mit Rikschas, die sie selbst ziehen müssen: Zwölf Stars schleppen sich und ihre Koffer wenig glamourös in eine Villa in Thailand. In Staffel vier von "Promis unter Palmen" (montags 20:15 Uhr in Sat.1, auch auf Joyn) kämpfen sie um die Goldene Kokosnuss und einen Jackpot, den es selbst zu füllen gilt.